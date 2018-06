Schuurs mag in Birmingham op voor negende dubbeltitel

In de finale wacht een confrontatie met het Hongaars-Franse paar Timea Babos/Kristina Mladenovic, dat als eerste is geplaatst. Mertens en Schuurs wonnen samen al drie WTA-dubbeltitels, in het Chinese Guangzhou (2017), het Australische Hobart (2018) en vorig weekeinde in Rosmalen. In totaal won Schuurs al acht toernooien in het dubbelspel.