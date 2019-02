Schuurs loopt dubbeltitel in Doha mis

Schuurs won vorig jaar maar liefst zeven dubbeltitels op de WTA Tour, waarvan eentje met Kiki Bertens, in Brisbane. De Limburgse plaatste zich met haar Belgische partner Elise Mertens zelfs voor de WTA Finals in Singapore. Daar verloor het succesvolle duo, dat drie WTA-titels pakte, in de kwartfinales.



Dit jaar verloopt vooralsnog minder soepel voor Schuurs, die met Bertens direct werd uitgeschakeld in Brisbane en met haar nieuwe Amerikaanse partner Bethanie Mattek-Sands alleen in Sydney één partij won. Op de Australian Open werd dat duo in de eerste ronde uitgeschakeld.