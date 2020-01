Schuurs lijdt nederlaag met nieuwe dubbelpartner

Kiki Bertens begint jaar met stroeve zege in Brisbane

9:01 Het was nog wisselvallig, maar Kiki Bertens is 2020 begonnen met een keurige zege. Met Dajana Jastremska had ze in de eerste ronde van het toernooi in Brisbane niet de eenvoudigste loting. Bertens won in drie sets: 6-4, 1-6, 6-3.