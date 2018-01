Schuurs en Mertens stranden in dubbelspel Melbourne

Krajicek en Kerkhove allebei uitgeschakeld in dubbels

7:10 Zowel Michaëlla Krajicek als Lesley Kerkhove is bij de Australian Open in de tweede ronde van het vrouwendubbel uitgeschakeld. Krajicek boog met haar dubbelpartner Alla Koedriavtseva uit Rusland in drie sets voor Hao-Ching Chan uit Taiwan en de Sloveense Katarina Srebotnik in de beslissende tiebreak: 6-4, 3-6 en 6-7 (2).