Schuurs bereikt met dubbelpartner kwartfinale in New York

Gefrus­treer­de Williams nog niet klaar voor US Open: 'Moeilijk om positief te blijven'

8:08 Serena Williams lijkt niet helemaal klaar voor de US Open, die maandag in New York begint. De 38-jarige Amerikaanse tennisster strandde in het toernooi van Cincinnati, dat vanwege de coronacrisis in New York wordt gehouden, al in de derde ronde. De als dertiende geplaatste Griekse Maria Sakkari zegevierde na 2 uur en 17 minuten in drie sets: 5-7 7-6 (5) 6-1.