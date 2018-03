Schuster (58) gaat aan de slag in China

Manu García: de dribbelkoning van de eredivisie

17:17 Bal aan de voet, als door een onzichtbaar touwtje bij elkaar gehouden. Tik, tak, tik, tak; de balomwentelingen volgen elkaar in rap tempo op. Manu García dribbelt dat het een lieve lust is. Zondag tegen Roda JC (0-1-nederlaag) voltooide hij zes succesvolle dribbels. Het eindresultaat, in de vorm van een doelpunt, bleef uit. Zoals bijna altijd het geval, hoewel dat weinig met de middenvelder te maken heeft.