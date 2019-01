Schulting zakt naar tweede plek in klassement na straf op 1000 meter

Aerts stoot Van Aert van de troon met eerste Belgische titel

16:38 Toon Aerts heeft voor het eerst de Belgische titel veldrijden veroverd. De 25-jarige Aerts was op het bijzonder modderige en gladde parcours in Kruibeke te sterk voor wereldkampioen Wout van Aert, die de Belgische titel de afgelopen drie jaar had veroverd.