Schulting viert vakantie, Élber de vijfde Beatle

SportbytesVeel sporters berichten graag over hun bezigheden buiten de velden en zalen. In de rubriek Sportbytes kijken we wat bekende sporters meemaken en delen op social media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Schulting viert vakantie op Bali

Suzanne Schulting is na een lang en mooi shorttrackseizoen op vakantie in Bali, waar haar telefoon werd gestolen. Gelukkig voor de 20-jarige olympisch kampioene is haar vriend Sebastian Middelkoop ook mee, zodat er nog genoeg vakantiekiekjes kunnen worden gemaakt.

B A L I 🖤 1,480 Likes, 11 Comments - SUZANNE SCHULTING 🖤 (@suzanneschulting) on Instagram: "B A L I 🖤"

Élber de vijfde Beatle

George Best stond in zijn tijd als voetballer bekend als het vijfde lid van The Beatles, maar na zijn overlijden in 2005 was het lang zoeken naar een opvolger. Met voormalig Bayern München-spits Giovane Élber (45) lijkt deze nu eindelijk gevonden.

Lets go Liverpool ✌🏾#liverpool #championsleague #liverpoolfc 538 Likes, 3 Comments - Elber Giovane De Sousa (@giovaneelber) on Instagram: "Lets go Liverpool ✌🏾#liverpool #championsleague #liverpoolfc"

Ted-Jan Bloemen in de Verboden Stad