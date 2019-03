Schulting soeverein naar halve finale 1000 meter

Dorpenom­loop Rucphen onder ‘bad weather protocol’ van start

12:30 Code oranje of niet, de Dorpenomloop Rucphen is zondagmiddag rond de klok van twaalf uur gewoon van start gegaan. De organisatie heeft de wielerronde onder het ‘bad weather protocol’. Dat houdt in dat de wedstrijd alsnog gestaakt wordt als het weer verslechtert gedurende de koers.