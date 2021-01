Schulting prolongeert Nederlandse titel in stijl

Gebroeders Van de Laar moeten na zeven deelnames Dakar via televisie volgen

9:00 Jan van de Laar weet bij voorbaat dat het pijn zal doen om de tv-beelden van de Dakar Rally te zien, terwijl hij in Best zit. Door een samenloop van omstandigheden moet het team van Fried van de Laar Racing uit Best de woestijnrally overslaan.