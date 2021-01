Schulting meldt zich af voor EK sprint: ‘Soms moet je zo'n keuze maken’

Trump verliest ook steun in golfwereld: PGA Champions­hip verplaatst

8:24 De Amerikaanse golfbond PGA heeft besloten het majortoernooi US PGA Championship in 2022 niet te laten spelen op golfbaan Trump National in Bedminster in de staat New Jersey. Het complex is eigendom van de scheidende Amerikaanse president Donald Trump. Het besluit komt een paar dagen nadat aanhangers van Trump het Capitool bestormden.