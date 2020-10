Schulting houdt vast aan NK langebaan: ‘Vooralsnog ga ik er vanuit dat het doorgaat’

Invitation Cup afgelastDe afgelasting van de Invitation Cup in Heerenveen heeft vooralsnog geen gevolgen voor de NK langebaan die een week later op het programma staat. Dat stelt schaatsbond KNSB. Gisteravond laat werd bekend dat de driedaagse internationale shorttrackwedstrijd die vanmiddag in Thialf zou beginnen niet doorgaat. De afgelopen dagen testten meerdere shorttrackers positief op corona.

Door Lisette van der Geest



,,We bekijken de situatie van dag tot dag en voorlopig gaan we door met de organisatie van de NK afstanden, zoals we dat de afgelopen dagen ook gedaan hebben met de Invitation Cup”, zo laat Carl Mureau, woordvoerder van de schaatsbond weten. De NK afstanden beginnen in principe volgende week vrijdag, ook in Thialf.



Langebaan is anders dan shorttrack, stelde shorttracker Sjinkie Knegt eerder deze week al, toen hij zijn vraagtekens plaatste bij het doorgaan van het shorttrackevenement. Bij shorttrack schaatsen sporters dicht op elkaar in een kleine baan, zijn aanrakingen tijdens een wedstrijd vaker regelmaat dan uitzondering. Bij langebaan houdt elke schaatser zijn eigen baan, en schaatsen er maar twee sporters per rit op de baan van 400 meter.

Volledig scherm Jeroen Otter en Suzanne Schulting. © ANP Voor de Invitation Cup, de openingswedstrijd en vooralsnog enige shorttrackwedstrijd in het eerste deel van het seizoen, waren meerdere internationale deelnemers ingeschreven uit Polen, Frankrijk, Israël en België. ,,Dat is anders dan wanneer mensen allemaal uit Nederland komen zoals bij de NK langebaan”, zegt Suzanne Schulting een dag na het nieuws van de afgelasting. De olympisch kampioene baalt flink van de afgelasting, al zegt ze ook begrip te hebben voor de beslissing. Schulting maakt af en toe een uitstapje naar de langebaan, zij staat volgend weekeinde ook op de startlijst voor de nationale titelstrijd.

,,De disciplines kun je aan de ene kant wel met elkaar vergelijken: het gaat om een schaatswedstrijd in Thialf”, zegt Mureau. ,,Aan de andere kant is het deelnemersveld beperkt, met allemaal professionele teams die in bubbels zitten. Dat is toch wat anders dan shorttrack.”

Ook voor de NK zullen coronatesten worden uitgevoerd. ,,Ga er vanuit dat de maatregelen we nemen superintensief zijn, bovenop de coronaprotocollen die al gelden. Al was dat ook het geval bij de Invitation Cup.”

Schulting richt zich nu op de NK langebaan, al heeft ze niet de illusie op de 1000 meter om de prijzen mee te doen. ,,Tuurlijk, misschien kan dit ook op losse schroeven komen te staan. Ik weet dat mensen nu misschien ook wel gaan nadenken over hoe gaat we dit dan met langebaan doen. Maar ik denk dat een belangrijk punt nog steeds is: hoeveel positieve tests zijn er straks? Dat is een van de redenen waarom de Invitation Cup nu niet doorgaat. Het hele Poolse team viel weg, ons deelnemersveld was zo uitgedund. Dat zal ook bij langebaan de vraag zijn. Maar vooralsnog ga ik er gewoon van uit dat het doorgaat.”

Volledig scherm Suzanne Schulting en Daan Breeuwsma. © ANP

Volledig scherm © ANP