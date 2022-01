Schulting en co moeten het in aanloop Spelen doen met trainingswedstrijdjes: ‘Niet heel veel zin in’

Door Lisette van der Geest



,,Zorgen maak ik me niet, jammer vind ik het wel”, zegt Suzanne Schulting zondagmiddag, telefonisch. Haar laatste échte internationale shorttrackwedstrijd is alweer zo’n twee maanden geleden, over een kleine maand rijdt zij, net als haar ploeggenoten, in Peking een van de belangrijkste evenementen uit haar carrière. Ideaal is de voorbereiding op de Winterspelen niet. ,,Maar je doet er niks aan.”