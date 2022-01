Schrijft Max Verstappen dit weekend ook de (virtuele) 24 uur van Le Mans op zijn naam?

Met nog ruim 14 uur op de klok, maakte een ‘glitch’ (hapering) in het spel vorig jaar een einde aan de winstkansen van Max Verstappen in de virtuele 24 uur van Le Mans. ,,De auto is helemaal naar de kut", stak de immer fanatieke Nederlander zijn frustratie niet onder stoelen of banken. Dit weekend gaat de wereldkampioen Formule 1 voor revanche op het virtuele Franse asfalt.

Dat Max Verstappen naast het ‘echte’ racen ook graag tijd doorbrengt in de simulator wisten we al. De Nederlander ziet het simracen als een positieve afleiding tussen de Formule 1-races door. ,,Het houdt me scherp, omdat ik ook hier met de set-up van de auto bezig ben. Ik rij hier niet met een F1-wagen maar met een GT-auto, dus het is een hele andere manier van rijden", zei hij eerder. Verstappen houdt bovendien van het competitieve aspect. ,,Het is voor mij erg interessant om me met deze coureurs te meten. Zij zijn natuurlijk snel op de sim en ik ben dat op de weg. Voor mij is ook dat een motivatie.”

De 24 uur van Le Mans geldt als grote finale van de Le Mans Virtual Series. Die reeks wedstrijden is in september afgetrapt en sindsdien zijn er vier races afgewerkt op de circuits van Monza, Spa-Francorchamps, het Amerikaanse Sebring en de Nürburgring. Alle coureurs zitten thuis en hoeven niet samen te komen dankzij de speciale rFactor 2-software die werd ontwikkeld om de iconische race op het Circuit de la Sarthe in coronatijd toch door te kunnen laten gaan.

F1-kampioen Verstappen is dit weekend dé ‘headliner’, maar hij is lang niet de enige grote naam aan de start. Zo is ook voormalig topcoureur Juan Pablo Montoya van de partij, net als Romain Grosjean en virtueel F1-kampioen Jarno Opmeer. Beitske Visser, met de W Series vaak actief in het voorprogramma van Verstappen, rijdt namens Mahle Racing ook in de LMP-klasse.



Vanavond om 19.00 uur worden de startplekken verdeeld in de kwalificatie en morgenmiddag begint om 14.00 uur het echte werk. Het event is tot de finish een dag later online te volgen en de prijzenpot is gevuld met 220.000 euro.

