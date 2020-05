Schreuder hard onderuit met Hoffenheim: ‘Speelden eerste uur best goed’

,,Natuurlijk voelt het niet goed om een thuiswedstrijd met 3-0 te verliezen”, zei de coach die vorig seizoen assistent van Erik ten Hag bij Ajax was. ,,Maar we hadden wel de kans om 1-0 te maken. En na de 0-1 missen we weer een enorme kans op de gelijkmaker. Pas na de 0-3 kreeg ik het gevoel dat we de controle over de wedstrijd hadden verloren. Maar we speelden zeker het eerste uur best goed. Maar uiteindelijk gaat het om doelpunten. Als we wel op voorsprong waren gekomen, dan hadden we veel meer ruimte gekregen.”