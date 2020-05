Schreuder en Bosz leven toe naar hervatting: ‘Komt voor de mensen iets leuks aan’

Door Maarten Wijffels



Voor Peter Bosz en Alfred Schreuder is het alweer acht weken geleden dat ze hun laatste wedstrijd coachten. Hun sporthart maakte een sprongetje, toen bondskanselier Angela Merkel vanmiddag officieel haar fiat gaf voor de herstart van de Bundesliga. ,,Positief dat we weer mogen. En ook een hoopvol signaal in bredere zin’’, zegt Bosz. ,,Ja, de volksgezondheid blijft het belangrijkste, maar het is ook goed dat dingen weer gaan draaien’’, beaamt Schreuder. ,,Fijn dat er voor de mensen nu iets leuks aan komt.’’