Schouw kiest voor plezier en strijkt daarom neer in Kruisland

Een potje zaalvoetbal op een heerlijk kunstgrasveld. Met deze woorden omschrijft Rik Schouw het spelletje dat hij en zijn nieuwe ploeggenoten regelmatig om de mat leggen bij Kruisland. De eerste weken op sportpark 't Hoogje bevallen de Roosendaler. ,,Er spelen veel jongens met een hele goede techniek, op de training wil je niet snel in het midden staan in de rondo. Dat technische voetbal ligt me goed. Vanaf de nummer tien positie wil ik acties maken, steekpasses geven en goals scoren. Kortom: lekker aanvallend voetbal spelen."

De speelstijl van de oranjezwarten was een van de hoofdredenen van Schouw om te kiezen voor Kruisland, maar de hereniging met wat oude vrienden was het belangrijkste in zijn keuze. ,,Ik speel nu samen met jongens waarmee ik een klik heb, gasten met wie ik vroeger in Roosendaal op straat speelde. Er waren behoorlijk wat clubs die me wilden hebben. Maar ik heb geen zin meer om opnieuw te beginnen bij een vereniging die hoog speelt, maar waar ik niemand ken."

Als kind had Schouw één doel: voetballer worden. De middenvelder mocht ruiken aan een profcarrière bij Ajax, PSV, Achilles'29 en NAC Breda, maar zijn echte doorbraak bleef uit. Hoe verder zijn profdroom uit zicht raakte, hoe meer hij zich ging richten op een maatschappelijke loopbaan. Na een periode bij Halsteren tekende Schouw vorig jaar bij Dongen en werd hij tevens bedrijfsleider bij Intersport Oosterhout. De combinatie van werk en voetbal bezorgde hem een druk leven.

Met de Kanaries kende hij weliswaar een schitterend seizoen in de derde divisie zondag, maar toch besloot Schouw na één jaar te vertrekken. ,,Ik speelde een tijdje op tien en een hele periode als spits. Dat ging goed, we pakten veel punten. Na de winterstop verloor ik echter mijn basisplaats en miste ik het vertrouwen van de trainer."

Dongen traint driemaal in de week en speelt in de derde divisie veel verre uitduels. ,,Bij Kruisland trainen we tweemaal in de week en spelen we meer regionale wedstrijden, dat vind ik ook prima. Want weet je: het is allebei toch amateurvoetbal, je verdient er je brood niet mee."

Vandaar dat hij nu op zijn plaats is bij Kruisland. De club maakte de laatste jaren flinke stappen. De dorpsclub klom in een aantal jaren op van de vijfde naar de tweede klasse en overtuigde vorig jaar direct op dit niveau. Ook komend jaar verwacht men veel van de ploeg. ,,Ik heb gehoord dat veel mensen van ons willen winnen", lacht Schouw. ,,Wij zullen moeten presteren en ik heb er vertrouwen in dat dit gaat lukken."