Schouten wint eerste marathon op natuurijs in Haaksbergen

Schouten won de afgelopen twee winters de eerste marathon op natuurijs eveneens, vorig seizoen in Haaksbergen en twee jaar geleden in Noordlaren.

Na 27 ronden ontstond onder aanvoering van Stroetinga en Kevin Hoekstra de eerste serieuze kopgroep. Schouten zag het even aan, maar besloot al snel de achtervolging in te zetten om de slag niet te missen. De voorste groep van dertien man zette het peloton ongeveer halverwege de race al op een ronde.

Met nog 44 ronden te rijden reden Evert Hoolwerf (Royal A-ware) en Hoekstra (Bouwselect) weg. Tien ronden later voegden Schouten en Johan Knol (Bouwselect) zich bij het duo. Daarna viel het stil en kon Stroetinga met vijf anderen toch weer aansluiten, inmiddels met twee ronden voorsprong op het peloton. In de eindfase ging Schouten met succes voor zijn eigen winstkansen. De sterkere sprinter Stroetinga (37) kon daar vrede mee hebben.

,,Het was jammer dat lang niet iedereen hier was, maar het was zeker een pittige race’', liet Schouten weten bij de NOS. ,,Ik heb veel kopwerk moeten doen en veel gaten moeten dichtrijden. Het was daardoor moeilijk om mijn energie goed te verdelen. Ik was niet onze sprintkaart voor de finale, maar toen De Gier wegsprong moest ik er wel achteraan. En dan win je ook nog.’'