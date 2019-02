Schouten superieur naar wereldtitel op massastart

De cirkel is rond voor Toto Cornelis­sen: ‘TSC vertegen­woor­digt een enorme potentie’

9:00 Wellicht dat de spelersgroep van TSC niet direct van de hoed en de rand wist bij de naam van hun nieuwe hoofdtrainer. De vaders van de heren spelers zullen bij het horen van de aanstelling hoogstwaarschijnlijk echter een brede grijns op hun gezicht getoverd hebben. Ton Cornelissen is tenslotte een icoon in het ‘Bredase’ voetbal. De aanvaller met de meeste treffers ooit voor NAC in één seizoen.