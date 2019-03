Schouten sluit seizoen in stijl af in Salt Lake City

Wüst: Ik heb de frisheid niet

10 maart Ireen Wüst was op de 1500 meter bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City sneller dan het oude wereldrecord van Heather Bergsma-Richardson (1.50,85). Haar Nederlandse record van 1.50,70 was niettemin ,,slechts’' goed voor de vierde tijd. Haar Japanse tegenstandster Miho Takagi kroonde zich tot nieuwe wereldrecordhoudster met een tijd van 1.49,83.