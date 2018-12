Schouten opnieuw geklopt door Takagi in massastart

Schouten eindigde vorige maand bij de eerste wereldbeker in Japan ook als tweede achter Nana Takagi. De Japanse is olympisch kampioene op dit onderdeel. Schouten behaalde in februari van dit jaar op de massastart olympisch brons in Zuid-Korea. De Italiaanse Francesca Lollobrigida, vierde in Thialf, voert het wereldbekerklassement aan.



Bij de mannen ging de overwinning naar de Zuid-Koreaan Um Cheon-ho, met zijn landgenoot Chung Jae-won als tweede en de Belg Bart Swings op de derde plaats. Simon Schouten eindigde als vijfde en Chris Huizinga belandde op de tiende plek. In het wereldbekerklassement leidt Um Cheon-ho, met Swings als nummer twee.