Schouten klasse apart op 3000 meter, miniem verschil in strijd om felbegeerde derde plek

OKT in ThialfIrene Schouten heeft op het Olympisch Kwalificatie Toernooi in Heerenveen de 3000 meter gewonnen. Daarmee verzekert ze zich van een ticket voor de Winterspelen in Peking. Ook Antoinette de Jong en Carlijn Achtereekte mogen zich opmaken voor een verblijf in China.

Schouten was in het lege Thialf veruit de snelste in 3.55,64. Omdat de 3.000 meter goed gewaardeerd wordt op de zogeheten schaatsmatrix, waren de tweede plek en derde plek van De Jong (3.57,54) en Achtereekte (3.59,20) ook reden voor vrolijke gezichten. De Jong is helemaal zeker van een startbewijs, Achtereekte zo goed als.



Dat betekent dat Achtereekte hoogstwaarschijnlijk haar olympische titel van Pyeongchang mag gaan verdedigen. Het verschil met Merel Conijn in de strijd om plek drie was slechts 0,01 seconde. Joy Beune eindigde als vijfde. Ireen Wüst kwam met een zevende plek tekort op deze afstand.

Quote Gelukkig viel het kwartje mijn kant op Carlijn Achtereekte

,,Dit was geen makkelijk voorseizoen, maar ik bleef vertrouwen hebben”, zei Achtereekte bij de NOS. “Ik heb alles eruit gegooid wat ik in me had en dat je dan derde wordt op één honderdste...”

De 20-jarige Conijn van Worldstream dook bijna vijf seconden onder haar eigen persoonlijke record, maar greep net naast de derde plaats. ,,Ik reed ook in gedachten met wat haar laatste rondje was”, zei de olympisch kampioene die ook haar snelste race ooit reed in Thialf. ,,Gelukkig viel het kwartje mijn kant op.”

Topfavoriet

Schouten geldt in Peking als topfavoriet op de 3000 meter. Voor de 29-jarige schaatsster uit West-Friesland liggen er bovendien ook op de 5000 meter en massastart individueel volop kansen op eremetaal. ,,Het belangrijkste was om me te plaatsen, maar het is mooi dat ik win en ook nog met een goede tijd”, zei Schouten. ,,Ik dacht dat het niet zo’n goede tijd zou zijn, maar 3.55,65 is niet slecht.”



,,Er valt hier deze week niets te winnen, je kunt alleen verliezen”, aldus Schouten. De Winterspelen in Peking beginnen vrijdag 4 februari en duren tot en met zondag 20 februari.

Uitslag 3000 meter

1. Irene Schouten 3.55,65

2. Antoinette de Jong 3.57,54

3. Carlijn Achtereekte 3.59,20

4. Merel Conijn 3.59,21

5. Joy Beune 3.59,97

6. Melissa Wijfje 4.01,87

7. Ireen Wüst 4.02,36

8. Reina Anema 4.03,48

9. Sanne in ‘t Hof 4.05,11

10. Evelien Vijn 4.07,35