Schouten en Dijks boeken met Bologna eindelijk weer een zege

Schouten en Dijks mochten van trainer Siniša Mihajlović in de basis beginnen en Bologna eindelijk weer aan een zege helpen. Dat was lang geleden, want op 29 november (1-0 tegen Crotone) stapten de Italianen voor het laatst als winnaar van het veld in een officiële wedstrijd. In de acht wedstrijden daarna werd er drie keer verloren en vijf keer gelijkgespeeld.



Tegen Verona, de nummer 9 van de Serie A, werd Bologna al vroeg in de wedstrijd in het zadel geholpen door scheidsrechter Maurizio Mariani. Hij floot voor een overtreding van Verona-doelman Marco Silvestri op Roberto Soriano en wees naar de penaltystip, waarna Riccardo Orsolini vanaf elf meter geen fout maakte. Het bleef bij dat ene doelpunt. Dijks en Schouten maakten de negentig minuten vol, waarin Dijks nog geel pakte.