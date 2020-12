Schouten en Achtereekte grijpen tickets 5000 meter, ontgoochelde Visser met lege handen

Visser bekende dat ze in haar eerste seizoen bij Team IKO een “lastige tijd” heeft doorgemaakt. ,,Ik ben in het voorseizoen gewoon niet fit geweest. Ik zat tegen overtraindheid aan, of misschien ben ik het wel geweest. Ik heb na de Winterspelen in 2018 eigenlijk steeds een beetje op het randje geleefd. Ik heb heel veel getraind en heb nu wel gemerkt dat mijn lichaam dat niet allemaal standaard aan kan. Mijn lichaam moet nu eigenlijk een ‘reset’ krijgen en weer op nul beginnen. Maar dat lukt pas na dit seizoen in de zomer, als ik echt een keer rust neem.”



Visser: ,,Voor mij is dit een seizoen om snel te vergeten. Aan de andere kant ook weer niet, want ik heb heel veel geleerd. Een loopbaan gaat met ups en downs en dit zijn mijn eerste grote downs. Daar word ik alleen maar sterker van.”