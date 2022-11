Schotse voetballers mogen voor en na wedstrijd niet meer koppen op de training

Vierde klasse D Right Oh en Raamsdonk laten het na rust lopen en verliezen ruim: ‘Er knakte iets bij ons’

Right Oh en Raamsdonk hadden beide bij rust nog zicht op een positief resultaat, maar na de pauze werden beide teams overklast. Right Oh verloor van de koploper, maar Raamsdonk moest buigen voor het laaggeplaatste Audacia. Dussense Boys pakte thuis één punt tegen Baardwijk: 1-1.

27 november