Schotse soap: Dundee en de verdwenen stem

Nelms, in het nauw gebracht na alle openbaringen, deed een poging zich neer te zetten als onbaatzuchtige Robin Hood. Hij wilde de toezegging van de SPFL dat clubs die zouden lijden door het besluit financieel gecompenseerd werden. Dundee, derde op het tweede niveau, had hier geen baat bij. Een uitgelekte e-mail wees echter op iets anders. Dundee was een oefenduel met een Schotse topclub toegezegd.



De contouren van Rangers en Hearts doemden meteen op aan de horizon. Rangers was tegen het voorstel, evenals hekkensluiter Hearts. Hadden de twee clubs uit Glasgow en Edinburgh samengespannen om de SPFL te dwingen naar hen te luisteren? En was Nelms niet de schurk maar slechts een knecht? De poging lijkt niettemin te stranden in het zicht van de haven. Dundee, van alle kanten aangevallen, gaat waarschijnlijk alsnog ‘ja’ stemmen.



In Schotland, waar voetballiefhebbers gewend zijn aan vuige schandalen, gelooft niemand dat Nelms zijn hart laat spreken. Rangers of Hearts, bang om als manipulator achter de schermen te worden neergezet, heeft hem dat volgens complotdenkers vast opgedragen uit vrees te worden neergezet als lijkenpikker in tijden van een pandemie. Of dit klopt? Het zou zomaar kunnen. In het Schotse voetbal is geen plot te vergezocht.