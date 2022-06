Schotse scheidsrechters komen uit de kast: ‘Het is een verschrikkelijke tijd geweest’

,,Ik had nooit verwacht dat ik dit zou doen", zegt Napier, arbiter op het hoogste niveau in Schotland, in gesprek met de nationale voetbalbond. ,,Ik heb hier natuurlijk lange tijd mee geleefd. Het is een moeilijke reis geweest om hier te komen. Maar het is heel belangrijk dat mensen als ik hier willen zitten om dit te doen.”

,,Ik vind dat het geen nieuws zou moeten zijn, maar ik denk dat het dat op dit moment wel moet. We moeten een verandering in de cultuur zien te regelen zodat mensen zich vrij voelen om zichzelf te zijn en een gelukkig leven te leiden. En dat moet dan afstralen op het voetbal.”

,,Er zijn op dit moment in ons land geen spelers openlijk homoseksueel, maar er zijn er wel die het wel zijn. En totdat we gesprekken als deze hebben, met voorbeelden op het veld, zullen het stigma en de angst blijven. Dat moeten we veranderen. Hopelijk kunnen we dat met gesprekken als dit.”

Napier zegt geïnspireerd te zijn door voetballers Josh Cavallo (Adelaide United) en Jake Daniels (Blackpool) die onlangs uit de kast kwamen. Zelf kreeg hij al snel navolging. Lloyd Wilson, actief op de lagere niveaus van het Schotse voetbal maakte ook bekend homoseksueel te zijn.

,,Het is echt een verschrikkelijke tijd geweest", laat Wilson weten. ,,Zeventien jaar lang heb ik een leven geleefd dat ik niet wilde leven. Ik leefde een leugen, leefde zoals andere mensen wilden dat ik leefde. Of zoals ik dacht dat andere mensen wilde dat ik leefde. Waarschijnlijk deed ik dat omdat het voetbal me die kant op stuurde.”

In Nederland kwamen in het verleden scheidsrechters Ignace van Swieten en John Blankenstein openlijk uit voor hun homoseksualiteit.