Schotse keeper mag blijven na bijna 200.000 stemmen op Twitter-poll

De 37-jarige Schot combineert zijn rol als derde doelman met een andere baan. Toen hij naar het stadion werd geroepen om een afvoerprobleem te beoordelen, kwam er een plan uit. ,,Ik vond het niet meer zo nodig. Ik ben 37, mijn carrière is bijna voorbij. Geef het aan een jong talent.” Maar de club dacht daar anders over. ,, We zullen er een beetje plezier aan beleven zeiden ze, we houden een stemming op Twitter. Per stem zou er één dollar naar het goede doel gaan. Ze dachten dat er maar 500 stemmen binnen zouden komen.” Dat zijn er ‘iets’ meer geworden. Uiteindelijk zijn er bijna 200.000 stemmen binnen gekomen, waarvan 70 procent wilde dat de keeper bleef.