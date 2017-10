Schoppende fan op veld levert Celtic slechts boete op

Clubheld Simon van Tilburg (Baronie) houdt koppositie vast

13:11 De verkiezing van de Clubhelden is inmiddels al een aantal weken op gang en de tweede tussenstand is bekend. Simon van Tilburg (Baronie) gaat met 268 stemmen nog steeds fier aan kop. Volkan Tasdan (House of Marqueez, 127 stemmen) heeft de tweede plaats nog in handen.