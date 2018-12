Schoofs ziek, titel voor Kerkhove

Haar tegenstandster Bibiane Schoofs meldde zich kort voor de finale af wegens ziekte. Voor Kerkhove (27) betekende het de tweede Nederlandse titel na 2011. Schoofs was de nummer twee van de plaatsingslijst, Kerkhove was als derde gerangschikt.



De als eerste geplaatste Richèl Hogenkamp had zich kort voor het toernooi teruggetrokken. Kiki Bertens, Nederlands beste tennisster van dit moment, vindt het NK niet in haar schema passen.