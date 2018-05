Schoofs uitgeschakeld in kwalificaties Parijs

De dertigjarige Nederlandse ging in twee sets onderuit tegen de Duitse Tamara Korpatsch: 6-4 7-6 (5). Hoewel ze niet veel onderdeed voor haar tegenstander en zelfs meer 'winners' sloeg, maakte Schoofs te veel fouten.



Schoofs is de huidige nummer 179 van de wereld. Ze was dit jaar al vroeg succesvol in het dubbelspel. Ze won in januari aan de zijde van de Italiaanse Sara Errani het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland. De uit Rhenen afkomstige Schoofs lukte het daarna niet door te dringen tot het hoofdtoernooi van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Ook het hoofdtoernooi in Parijs was te hoog gegrepen.