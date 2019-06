Schoofs uitgeschakeld in kwalificatie Wimbledon na riante voorsprong

Li Jie strandt in kwartfina­les in Minsk

14:31 Het is tafeltennisster Li Jie op de Europese Spelen in Minsk niet gelukt de halve finales te bereiken. De als zevende geplaatste Li Jie moest bij de laatste acht met 4-1 haar meerdere erkennen in de Duitse Han Ying, de nummer 13 van de plaatsingslijst: 11-5 8-11 14-12 11-7 11-5.\