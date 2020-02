Schoofs kan niet stunten tegen Svitolina op Thailand Open

Schoofs strandde dit jaar bij de Australian Open in de eerste ronde van de kwalificaties. Met de Indiase Ankita Raina won ze anderhalve week geleden wel de dubbeltitel in het ITF-toernooi van het Thaise Nonthaburi. Schoofs is de nummer 195 van de wereld, Svitolina bezet op de WTA-ranglijst de vierde plaats.