Schöne, Tadic en Ziyech in elftal van de week in Champions League

Opmerkelijk genoeg was voor Frenkie de Jong geen plaats in het team dat samengesteld is uit de beste spelers van de Champions League in de afgelopen week.



In het doel staat Hugo Lloris, de doelman van Tottenham Hotspur, dat met liefst vier spelers is vertegenwoordigd. Behalve de Franse doelman zijn dat de Belgische verdedigers Toby Alderweireld en Jan Vertonghen, beiden met een Ajax-verleden, en rechtsback Serge Aurier. Het elftal bestaat verder uit Alex Telles (FC Porto), Juan Bernat (Paris Saint-Germain), Moussa Marega (FC Porto) en Romelu Lukaku (Manchester United).