Schöne jaagt op Kluivert en Zlatan, AEK scoorde nog nooit in Nederland

Ajax opent het Champions League-hoofdtoernooi vanavond met een thuiswedstrijd tegen AEK Athene. Als opwarmertje doken we samen met statistiekenbureau Gracenote in de cijfers.

Het is de derde keer dat beide ploegen elkaar treffen. Ook in de groepsfase van de Champions League van 1994/95 was dat namelijk het geval. Toen won Ajax thuis met 2-0 (twee goals van Tarik Oulida) en uit met 1-2 (dankzij Jari Litmanen en Ronald de Boer). Hoe dat seizoen afliep weet iedereen nog: Ajax won de Champions League.

Sowieso zijn de verhoudingen tussen Ajax en Griekse clubs hoopvol: slechts één van de acht thuisduels tegen een club uit Griekenland werd verloren. Dat was in 1995/96, toen Panathinaikos in Amsterdam met 0-1 won. Anderzijds is AEK weinig succesvol in Nederland, het verloor namelijk alle vijf de wedstrijden in ons land zonder ook maar één doelpunten te maken. Het gebeurde überhaupt pas twee keer (van de 27 wedstrijden) dat er een Griekse club won op Nederlandse bodem.

Het wordt voor Ajax het veertiende optreden in het miljoenenbal, sinds het in 1992 de naam 'Champions League' kreeg. Het duel met AEK wordt de honderdste thuiswedstrijd in de hele Europa Cup 1, daarmee is Ajax de eerste ploeg die die mijlpaal bereikt.

Ajax wil dit seizoen afrekenen met klein trauma. De laatste vijf keer dat het deelnaam aan de Champions League, was de groepsfase het eindstation. Kleine opsteker: al die keren eindigden de Amsterdammers als derde en mochten ze dus door in de Europa League. De laatste keer dat de knock-outfase werd bereikt, was in 2005/06. Onder Danny Blind was Internazionale uiteindelijk te sterk in de achtste finale.

De laatste keer dat Ajax de Champions League begon met een zege, was in 2002/03. Toen scoorde Zlatan Ibrahimovic twee keer en werd Olympique Lyon met 2-1 verslagen. Elke keer dat Ajax de CL begon met een overwinning (vier keer) bereikte het minimaal de kwartfinale. Van de laatste zes thuisduel in de CL verloor Ajax er maar eentje: 0-2 tegen Barcelona, in 2014/15. In alle Europese competitie wonnen de Amsterdammers tien van de laatste twaalf thuiswedstrijden.

Veel ervaring heeft dit Ajax nog niet op het hoogste podium. Alleen Klaas-Jan Huntelaar, Lasse Schöne, Daley Blind en de geblesseerd Joël Veltman speelden ooit in de Champions League. Het laatste CL-duel dateert alweer van 10 december, toen APOEL Nicosia met 4-0 werd geklopt. Schöne scoorde toen twee keer. Dat waren zijn vierde en vijfde doelpunt in het miljoenenbal, alleen Jari Litmanen (20), Patrick Kluivert (9) en Zlatan Ibrahimovic (6) maakten er meer.