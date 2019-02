Scholes wacht op groen licht voor trainerschap bij Oldham Athletic

Alleen de overkoepelende organisatie English Football League, de baas van de competities, kan de plannen nog verstoren. Het moet beoordelen of de 44-jarige Scholes het trainerschap kan combineren met zijn bezit van aandelen in Salford City, de nummer twee in de National League.

Oldham Athletic staat momenteel vijftiende in League Two en Salford City is nog in de race voor promotie naar die divisie. Sky Sports meldt dat bronnen hebben verteld dat de enige beperking is dat Scholes geen spelers mag kopen van Salford City of andersom.