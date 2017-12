Scholes uit kritiek: Waar is Pogba die we kennen van Juventus?

Lars van der Haar last rustperiode in

16:32 Lars van der Haar neemt voorlopig rust. De Nederlandse veldrijder heeft last van verhoogde waarden van het Epstein-Barrvirus, wat de ziekte van Pfeiffer veroorzaakt. Van der Haar, die donderdag bij de Azencross in Loenen zijn schouder ontwrichtte, slaat daardoor de crossen in Baal (maandag) en Leuven (volgende week zondag) over.