Schoenen in kleur van aartsrivaal kost spits Corinthians boete

De 34-jarige voormalige speler van Manchester City, Everton, CSKA Moksou en Galatasaray en Brazilië droeg de lichtgroene schoenen in het duel met Bahia, dat eindigde in 0-0.



Jô heeft excuses gemaakt voor zijn keuze. Hij dacht zelf dat hij voor turquoise schoenen had gekozen. ,,Ik zou nooit groene schoenen dragen gezien mijn geschiedenis met Corinthians, een club waar ik van houd sinds ik klein was. Het is nooit mijn bedoeling geweest om de club in diskrediet te brengen.”