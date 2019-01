Schnabbel Mourinho levert 130.000 euro op

Dat geld heeft Mourinho niet meteen heel hard nodig. Van Manchester United kreeg hij een enorme afkoopsom mee, volgens Britse media misschien wel circa 20 miljoen euro. Onderdeel van deze financiële schikking is dat hij met geen woord spreekt over zijn ontslag bij Manchester United, op straffe van een dwangsom. Dus aan zijn zwijgplicht zal de ‘Special One’ zich in zijn komende tv-optredens waarschijnlijk wel houden.