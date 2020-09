Schmidt voor EL blij met wake up-call Emmen: ‘Onze spelers zijn op en top gemotiveerd’

Het krachtsverschil tussen PSV en FC Emmen was afgelopen weekend minder groot dan menigeen had verwacht. Trainer Roger Schmidt vond het verloop van die wedstrijd een soort cadeautje in aanloop naar het Europese treffen met NS Mura van donderdagavond. Een betere wake up-call was nauwelijks denkbaar.

,,We kunnen ons in dit soort wedstrijden ontwikkelen en dat is een goed teken. Ook als we favoriet zijn en het blijkt dicht bij elkaar te liggen dan gedacht, kunnen we met onze jonge ploeg een tandje bijzetten”, zei hij in het Sloveense Maribor. PSV verblijft daar woensdag en speelt donderdag in de derde voorronde van het toernooi om de Europa League in Murska Sobota, dat op een uur rijden ligt en de thuisbasis is van NS Mura.

De Eindhovense club moet twee hordes over om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Europese tweede divisie. Het belang van plaatsing voor de groepsfase is niet alleen financieel groot, maar volgens Schmidt is ook de ontwikkeling van de ploeg er enorm bij gebaat. ,,Het is internationaal voetbal en dat is altijd iets speciaals. Daarvoor zijn we op en top gemotiveerd. Nu gaat het maar over één wedstrijd en dat is absoluut een voordeel voor de thuisploeg. Voor NS Mura is het een hele belangrijke match en wij moeten overal rekening mee houden.”

PSV reisde woensdag niet naar de tegenstander, maar bleef in Maribor. ,,Het was lastig omdat we anders een uur heen en terug hadden gemoeten. Ik wil niet dat de ploeg vermoeid raakt”, zei Schmidt. ,,Ik heb het Sloveense voetbal een beetje via Kevin Kampl (afkomstig uit Slovenië, red.) gevolgd. Kevin probeer ik altijd bij mijn ploegen te halen, maar nu was het niet mogelijk”, zei hij tegen Sloveense media. ,,Hij heeft een aanbieding van RB Leipzig gekregen die hij niet kon weigeren. Ik vind hem een geweldige speler.”