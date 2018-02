Schmidt stapt al na vijf maanden op bij VfL Wolfsburg

Luiten maakt grote sprong op wereldranglijst

16:57 Golfer Joost Luiten is door zijn zege in het Oman Open 22 plaatsen gestegen op de wereldranglijst. Hij klom van plaats 90 naar 68. Een terugkeer in de top vijftig en daarmee zekere startbewijzen in de Majors komt weer dichterbij voor de Rotterdammer.