Schmelzer: We moeten ons niet achter Bosz verschuilen

,,Wij kunnen heel goed in zijn systeem voetballen", aldus Schmelzer in Kicker . ,,Alleen door een verkeerde instelling hebben we dat niet op de juiste manier gedaan. Daarom moeten we ons niet achter de trainer verschuilen maar onze eigen verantwoordelijkheid nemen."

De interlandperiode kwam voor de spelers van Dortmund goed uit, vindt Schmelzer. ,,We zaten er mentaal en fysiek doorheen na enkele teleurstellingen. Daarom was het goed even ergens anders te zijn, of even niet te voetballen. Nu gaat we ons herstellen, daarvan ben ik overtuigd."