Schema in Abu Dhabi: dit zijn tijden van de laatste Formule 1-race van 2022

Ontdaan van alle spanning sluit het Formule 1-circus zondag het dikke boek van 2022. Max Verstappen bleef wereldkampioen en Red Bull was de beste bij de constructeurs. In de WK-stand leidt tweevoudig wereldkampioen Verstappen met 429 punten. Charles Leclerc en Sergio Pérez hebben ieder 290 punten, maar Leclerc won meer races en staat tweede.

Hoewel de belangrijkste prijzen zijn verdeeld, liggen er nogal wat vragen open: wordt het zondag op het Yas Marina Circuit een ‘een-tweetje’ voor Red Bull in eindklassement? Dus: wipt Pérez over Leclerc heen of houdt de Franse kopman van Ferrari stand? En gunt Verstappen Pérez zondag wél een hogere klassering? En wat betekent de primeur van George Russell in São Paulo, waar hij afgelopen zondag zijn eerste GP-zege boekte, voor het moraal van Mercedes? Een nieuwe overwinning in Abu Dhabi betekent dat Mercedes toch met een positief gevoel de lange winterstop in gaat.