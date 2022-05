‘Schandalig’ Manchester United zakt door ondergrens: ‘Wat doen ze in hemelsnaam op het trainingsveld?’

European Darts Open Van Gerwen en Van Duijvenbo­de treffen elkaar in kwartfina­les na sterke optredens

Michael van Gerwen heeft na een spannende strijd met Jonny Clayton de kwartfinales in Leverkusen bereikt. De Brabander was met 6-4 te sterk voor de koploper in de Premier League. In de kwartfinales wacht landgenoot Dirk van Duijvenbode.

15:42