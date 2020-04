Schalke vreest voor voortbestaan als er op 2 mei geen geld binnenkomt

Video Rankings bevroren: Djokovic moet langer geduld hebben in jacht op record Federer

17:19 In steeds meer sporten worden in deze coronatijd de wereldranglijsten bevroren. Ook in het tennis zijn de rankings tijdelijk uit de lucht. En dat is slecht nieuws voor nummer 1 Novak Djokovic, die aast op een record van Roger Federer. Die jacht loopt nu vertraging op.