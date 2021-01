Schalke nog zonder Huntelaar in degradatiekraker tegen FC Köln

Huntelaar liep donderdag tijdens zijn korte invalbeurt tijdens het uitduel met FC Twente een kuitblessure op. Huntelaar viel in de wedstrijd in de 88ste minuut in, maar zorgde met twee knappe goals nog wel voor de 1-3 zege voor Ajax in Enschede. Het bleek zijn laatste wedstrijd voor Ajax, want afgelopen zondag zat hij al niet bij de wedstrijdselectie voor de Klassieker en gisteren werd zijn terugkeer naar Schalke 04 afgerond. Huntelaar speelde daar eerder van 2010 tot 2017. In 240 duels was hij toen goed voor 126 doelpunten.



De negentienjarige Amerikaan Matthew Hoppe staat vanavond weer in de spits bij Schalke. Hoppe maakte anderhalve week geleden een hattrick in de 4-0 overwinning op Hoffenheim, waarmee Schalke een negatief Bundesliga-record (31 duels zonder zege) wist te voorkomen. Afgelopen zondag scoorde Hoppe opnieuw, maar Schalke verloor toen wel opnieuw: 3-1 bij Eintracht Frankfurt.



De 37-jarige spits is wel bij de groep aanwezig vandaag, maar kijkt vanavond toe vanaf de tribune. Schalke 04 staat onderaan in de Bundesliga met slechts 7 punten na zestien duels. Ook Mainz staat op 7 punten. FC Köln staat op de zestiende plaats met 12 punten en kan dus een mooi gat slaan als het vanavond wint in Gelsenkirchen. De onderste twee clubs in de Bundesliga degraderen rechtstreeks naar de 2. Bundesliga, de nummer zestien speelt play-offs tegen de nummer drie van de 2. Bundesliga.