Schalke laat na Dortmund te pijnigen, Locadia eindelijk trefzeker

BundesligaSchalke 04 liet vanmiddag een uitgelezen mogelijkheid liggen om rivaal Borussia Dortmund over de knie te leggen in de Kohlenpott-derby. De lat, de paal en doelman Marwin Hitz voorkwamen een zege van Die Königsblauen (0-0) . Jürgen Locadia was namens TSG 1999 Hoffenheim wél trefzeker, net als Bayern-spits Robert Lewandowski die zijn indrukwekkende reeks een vervolg gaf.

Dortmund, dat een wisselvallige seizoenstart kent, moest in de eerste helft zijn meerdere erkennen in het agressieve Schalke 04. De bezoekers hadden mazzel dat het schadevrij de rust haalde. Salif Sané kopte na een half uur uit een hoekschop de bal tegen de onderkant van de lat. Kort voor rust ontsnapte Dortmund opnieuw. Schalke-middenvelder Suat Serdar kreeg de bal gelukkig voor zijn voeten, maar raakte op een paar meter van het doel de paal. Namens Dortmund zorgde Jadon Sancho voor de pauze voor enige gevaar. Zijn poging werd knap gekeerd door de talentvolle Schalke-doelman Alexander Nübel.



De adempauze halverwege bleek niet het gewenste effect te sorteren bij Dortmund. In de 48ste minuut wist Raphaël Guerreiro een inzet ternauwernood van de doellijn te halen. Twee minuten later miste Schalke-spits Rabbi Matondo oog in oog met Marwin Hitz.

Volledig scherm Daniel Caligiuri probeert op de been te blijven na een tackle van Thomas Delaney. © AP

Scorende Locadia

Jürgen Locadia luisterde zijn eerste basisplaats bij TSG Hoffenheim 1899 Hoffenheim, dat met 2-3 won bij Hertha BSC, op met een treffer. De voormalig PSV’er schoot na dik een half uur knap raak van buiten de zestien. Een opsteker die de 25-jarige spits wel kon gebruiken na een beroerd seizoen bij Brighton and Hove Albion en een kwakkelstart in de Bundesliga. Zijn laatste officiële doelpunt dateerde van dik acht maanden terug. In het FA Cup-duel met Milwall (1-1) op 17 maart scoorde hij voor het laatst.



De Kroaat Andrej Kramaric volgde het voorbeeld van Locadia en verdubbelde vijf minuten later de voorsprong voor Hoffenheim. Hertha - waar Karim Rekik een basisplaats had en Javairô Dilrosun op de bank zat - knokte zich na de pauze knap terug via Dodi Lukebakio en Salomon Kalou. Hoffenheim, de ploeg van Alfred Schreuder, ging echter alsnog met de zege aan de haal. Benjamin Hübner maakte tien minuten voor tijd de winnende: 2-3.

Volledig scherm Jürgen Locadia wordt gefeliciteerd door Andrej Kramaric na zijn treffer. © BSR Agency

Fenomenale Lewandowski

Bayern München kende geen moeilijke middag. In eigen huis bleek promovendus 1. FC Union Berlin niet opgewassen tegen Der Rekordmeister, die midweeks in de Champions League Olympiakos klopte (2-3). De Frans international Benjamin Pavard zette Bayern na een kwartiertje op voorsprong met een technische fraaie dropkick.



Dat Robert Lewandowski ook vanmiddag trefzeker was, mag geen verrassing heten. Het Poolse fenomeen scoorde sinds 12 augustus (!) in elk duel van Bayern minimaal één keer. Tegen Union Berlin zorgde hij in de 54ste minuut met een bekeken schot voor voor de 2-0: het dertiende duel op rij waarin Lewandowski trefzeker is. Manuel Neuer voorkwam dat het nog spannend zou worden door de strafschop van Sebastian Andersson te keren.



Vier minuten voor tijd kreeg Union een herkansing vanaf elf meter. Sebastian Polter liet ploeggenoot Andersson zien hoe het wél moet, maar er restte te weinig tijd om het Bayern nog lastig te maken: 2-1.



Borussia Mönchengladbach en VfL Wolfsburg kunnen zondag met een thuiszege Bayern op de ranglijst weer passeren.

Volledig scherm Robert Lewandowski kan wéér juichen. © BSR Agency

Bundesliga-uitslagen zaterdag

Bayern München - 1. FC Union Berlin 2-1

Hertha BSC - TSG 1899 Hoffenheim 2-3

SC Freiburg - RB Leipzig 2-1

Schalke 04 - Borussia Dortmund 0-0

SC Paderborn - Fortuna Düsseldorf 2-0



Sfeerbeelden van de Kohlenpott-derby:

