Schalke 04 haalt vanwege Russische invasie Gazprom per direct van shirt

Statement DFB

De Duitse voetbalbond DFB heeft zich ook uitgelaten over de oorlog in Oekraïne. ,,De DFB veroordeelt de aanval van Rusland op Oekraïne, die duidelijk in strijd is met het internationaal recht. De wereld mag niet werkeloos toekijken, Oekraïne heeft de solidariteit van ons allemaal nodig”, staat in de korte boodschap. Diverse Duitse clubs, zoals Hertha BSC, VfL Wolfsburg en Eintracht Frankfurt, laten via de sociale media hun medeleven blijken met de inwoners van Oekraïne. Nederlandse voetbalclubs hebben zich nog niet uitgelaten over de situatie in Oost-Europa.