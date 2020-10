Schalke 04 al 22 wedstrijden op rij zonder zege in Bundesliga

Winnaars Ter Mors en Ntab missen het publiek in leeg Thialf

17:45 Schaatsen om Nederlandse titels in een leeg Thialf, dat was vrijdag voor alle deelnemers even wennen. Ook de winnaars Jorien ter Mors (1500 meter) en Dai Dai N’tab (500 meter) misten de aanmoedigingen vanaf de tribunes. Het gebrek aan sfeer weerhield het duo echter niet van puike prestaties op de eerste dag van de NK afstanden.