Schaken geeft media de schuld van zijn 'homofobe imago'

De 35-jarige oud-speler van onder andere SC Cambuur, Feyenoord en ADO Den Haag schrijft op zijn instagramaccount dat 'iedereen het recht heeft om zichzelf te zijn'. De passages uit zijn boek zijn in de ogen van Schaken verkeerd geïnterpreteerd. ,,Ik weet gelukkig als ex-voetballer hoe machtig de media is en altijd op zoek gaat naar sensatie wat al snel zijn eigen leven kan gaan leiden. Allereerst heb ik respect voor ieder mens ongeacht ras, geaardheid of wat dan ook."



In de biografie 'Einde aan de Bullshit', die morgen pas officieel wordt gepresenteerd, staan zinnen die mensen tegen de borst zijn gestuit. De uitspraken helpen dan ook zeker niet mee om seksuele geaardheid in het voetbal bespreekbaar te maken. In de sport heerst nog altijd een taboe rond homoseksualiteit.